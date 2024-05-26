Мишустин назначил экс-главу правительства Чечни своим помощником

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении экс-главы кабмина Чечни Муслима Хучиева своим помощником, в его ведении будет региональная повестка, сообщила пресс-служба правительства РФ.
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