Активное долголетие: посещение музея Евгения Шварца

Экскурсия в Дом Евгения Шварца: прикосновение к истории для старшего поколения В рамках федеральной программы «Активное долголетие» (реализуется в рамках национального проекта «Семья») специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РА «КЦСОН в г.