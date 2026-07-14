Активное долголетие: посещение музея Евгения Шварца

Экскурсия в Дом Евгения Шварца: прикосновение к истории для старшего поколения В рамках федеральной программы «Активное долголетие» (реализуется в рамках национального проекта «Семья») специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РА «КЦСОН в г.
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