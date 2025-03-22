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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «В третьем сегменте машина ожили и мне удалось прибавить в скорости»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, отметив, что был рад победе. «В третьем сегменте квалификации мне удалось сильно прибавить в скорости.

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