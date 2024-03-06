В украинском Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

На территории подконтрольного Киеву Херсона после взрывов повреждены объекты критической и припортовой инфраструктуры, заявил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин.
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