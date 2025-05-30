Шведская контрбатарейная РЛС Saab ARTUR РЛС ARTHUR Mod. B / MAMBA британской армии в Ираке, 2004 г.
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Шведская контрбатарейная РЛС Saab ARTUR РЛС ARTHUR Mod. B / MAMBA британской армии в Ираке, 2004 г.
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