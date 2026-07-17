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Царьград

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Денис Тэммо раскрыл, как выбрать идеальную машину для свадьбы

Денис Тэммо раскрыл, как выбрать идеальную машину для свадьбы

Автоэксперт Денис Тэммо объяснил, как выбирать автомобиль в зависимости от назначения: комфорт и имидж для бизнеса, удобство и стиль для свадьбы, безопасность и вместительность для километровых маршрутов.

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