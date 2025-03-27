Ван И встретился с исполнительным заместителем председателя совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в среду в Пекине провел встречу с исполнительным заместителем председателя совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям Эваном Гринбергом.