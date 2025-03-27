Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Ван И встретился с исполнительным заместителем председателя совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в среду в Пекине провел встречу с исполнительным заместителем председателя совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям Эваном Гринбергом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх