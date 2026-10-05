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Пхукет усилил полицейские патрули после высадки пяти тысяч моряков ВМС США

Пхукет усилил полицейские патрули после высадки пяти тысяч моряков ВМС США

Заход американских военных кораблей на Пхукет потребовал дополнительных мер безопасности. На берег прибыли около пяти тысяч моряков, и с 4 по 9 октября полиция тайской провинции работает в усиленном режиме.

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