Пхукет усилил полицейские патрули после высадки пяти тысяч моряков ВМС США

Заход американских военных кораблей на Пхукет потребовал дополнительных мер безопасности. На берег прибыли около пяти тысяч моряков, и с 4 по 9 октября полиция тайской провинции работает в усиленном режиме.
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