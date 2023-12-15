Финны решили снова закрыть границу с РФ — и открыть 15 военных объектов страны для армии США

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leonid

Говорят, если человек идиот, то это надолго. То же самое касается финляндии и не только, но уже как страны. Зачем она это делает совершенно непонятно, ведь России эта сраная страна и даром не нужна в базарный день. Ну что можно ожидать от алкашей.