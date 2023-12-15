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Финны решили снова закрыть границу с РФ — и открыть 15 военных объектов страны для армии США

Финны решили снова закрыть границу с РФ — и открыть 15 военных объектов страны для армии США

Финляндская Республика закрывает границу с Российской Федерацией практически сразу после её открытия.

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Комментарии
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l
leonid
Говорят, если человек идиот, то это надолго. То же самое касается финляндии и не только,  но уже как страны. Зачем она это делает совершенно непонятно, ведь России эта сраная страна и даром не нужна в базарный день.  Ну что можно ожидать от алкашей.
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11 час.
Natalija Osminina
Интересно... Из войск НАТО в Прибалтике американцы ушли.  Литву отдали Вооруженным силам Германии в НАТО, Латвию-Французским в НАТО,  а Эстонию - Великобритании в НАТО. Типа, пусть эти три нищеброда содержат эти укороченные базы.  А американцы решили стоять в Финляндии))).
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3 час.

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