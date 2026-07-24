Нижегородцам рассказали, почему фтириазом чаще заражаются в хостелах

Раньше считалось, что фтириаз — или лобковый педикулёз — болезнь асоциальных людей. Однако сегодня ситуация изменилась: заражение возможно как при тесном контакте «кожа к коже», включая половой, так и при использовании чужих вещей.
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