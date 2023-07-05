Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    А куда там подаётся заявление о вступлении в НАТу? Кто знает? Вдруг захочу с территорией своего дачного участка вступ...В Германии предло...
  • Георгий Михалев
    Там проблема совсем в другом. Нашли пакет с кокаином, а значит в Западном крыле Белого дома побывал чужой, потому, чт...В США разгорается...
  • лина любимцева
    А поврежденный Чонгарский мост что, приснился, или привиделся? Какая разница, подтвердили ВСУ удар по мосту, или не п...Украина подтверди...

В США разгорается скандал с наркотиками в Белом доме: Хантер Байден пришёл к папе на работу и усыпал всё кокаином

В США разгорается скандал с наркотиками в Белом доме: Хантер Байден пришёл к папе на работу и усыпал всё кокаином

В США разгорается скандал с наркотиками в Белом доме — Хантер Байден пришел к отцу на работу и усыпал бибилеиотеку кокаином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А что... Зелебобик приедет в Белый дом, и вместе с Хантером Байденом покайфуют!!  Ползай по полу и нюхай...    Наркоши хреновы!!
Ответить
15 час.
Alexander S
Точно, как они не вспомнили, что зеля приезжал туда недавно - можно было все на него списать - горе у человека, война-как без коксу-то?
Ответить
14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Там проблема совсем в другом. Нашли пакет с кокаином, а значит в Западном крыле Белого дома побывал чужой, потому, что все свои давно сидят на синтетике.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх