В США разгорается скандал с наркотиками в Белом доме: Хантер Байден пришёл к папе на работу и усыпал всё кокаином
В США разгорается скандал с наркотиками в Белом доме — Хантер Байден пришел к отцу на работу и усыпал бибилеиотеку кокаином.
Комментарии
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А что... Зелебобик приедет в Белый дом, и вместе с Хантером Байденом покайфуют!! Ползай по полу и нюхай... Наркоши хреновы!!
Точно, как они не вспомнили, что зеля приезжал туда недавно - можно было все на него списать - горе у человека, война-как без коксу-то?
Там проблема совсем в другом. Нашли пакет с кокаином, а значит в Западном крыле Белого дома побывал чужой, потому, что все свои давно сидят на синтетике.
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