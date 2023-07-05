В США разгорается скандал с наркотиками в Белом доме: Хантер Байден пришёл к папе на работу и усыпал всё кокаином

лл лина любимцева А что... Зелебобик приедет в Белый дом, и вместе с Хантером Байденом покайфуют!! Ползай по полу и нюхай... Наркоши хреновы!!

Alexander S Точно, как они не вспомнили, что зеля приезжал туда недавно - можно было все на него списать - горе у человека, война-как без коксу-то?