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Колготки выдали убийц: жителей Подмосковья осудили за расправу над семьей

Колготки выдали убийц: жителей Подмосковья осудили за расправу над семьей

РЕН ТВ В Московской области четверых жителей Волоколамского района приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима за убийство трех членов семьи в поселке Снегири, совершенное более 20 лет назад.

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