В Тверской области возбудили уголовное дело после пропажи 16-летнего подростка

В Терской области после пропажи 16-летнего жителя поселка Спирово возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону в среду, 20 декабря.
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