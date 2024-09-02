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Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию. В нем глава государства порассуждал об украинских неонацистах и о решениях лидеров СССР как об истоках проблем современного Киева.

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