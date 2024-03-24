Меры безопасности усилили в аэропорту Читы после теракта в «Крокусе»

В аэропорту Читы усилили меры безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».Об этом проинформировали в Telegram-канале городского аэропорта, подобные меры предприняты во всех других городах страны, в том числе в Москве.
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