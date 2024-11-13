К чему Китай призвал Израиль 

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал Израиль снять ограничения на гуманитарный доступ в сектор Газа и прекратить использовать гуманитарную помощь как предмет для торга, поскольку и без того тяжелая гуманитарная ситуация там стремительно ухудшается.
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