Армия России наступает на всех плацдармах за рекой Оскол в Харьковской области (КАРТА)

Армия России наступает на всех плацдармах за рекой Оскол в Харьковской области. Наши войска продвинулись в населённом пункте Западное и широким фронтом — на участке шириной до 6 км, заняв позиции в районе четырёх урочищ, признают украинские аналитики.
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