«Спартак» разгромлен «Крыльями», кандидаты на замену Абаскалю, отстранение судей за кражу гола у «Ливерпуля», Холидэй перешел в «Бостон» и другие новости

1. «Спартак» сокрушительно проиграл «Крыльям Советов» – 0:4! Это повторение самого крупного поражения москвичей при Абаскале.
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КузнецовВВ
В конце октября состоится собрание Исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться новый формат еврокубков. Поводом для этого послужила идея о создании Суперлиги. УЕФА будет рассматривать вариант разделения еврокубков на три дивизиона (Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов). С возможностью понижения и повышения в классе. Если нововведения будут приняты, то вступят в силу с 2027 года. Напомним, с сезона 2024/2025 Лига чемпионов будет разыгрываться по другому формату. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведёт восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своём поле и четыре на чужом. По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке лучших команд. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362130 02.10.2023
УЕФА может изменить формат еврокубков
Soccer.ru
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2 час.
КузнецовВВ
если вдруг эта идея пройдет то смысл бороться за возвращение российских клубов в еврокубки просто пропадет. все равно в Суперлигу никого из наших клубов не пустят, по спортивному принципу пробиться в нее не получиться, а остальные кубки мало кому интересны.
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2 час.
КузнецовВВ
Вчера в английском футболе произошло неординарное событие. Впервые с момента создания Чемпионшипа в матче встретились два клуба бывших победителями АПЛ. Лестер ( чемпион Англии 2015 ) обыграл в гостях Блекберн ( чемпион Англии 1995 ) со счетом 4:1. у Лестера голы забили Воут Фаус, Джеймс Варди, Келечи Ихеначо и Кирран Дьюсбери-Хоул, у Блекберна - Самуэль Шмодич
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2 час.
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