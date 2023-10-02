«Спартак» разгромлен «Крыльями», кандидаты на замену Абаскалю, отстранение судей за кражу гола у «Ливерпуля», Холидэй перешел в «Бостон» и другие новости

КузнецовВВ

В конце октября состоится собрание Исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться новый формат еврокубков. Поводом для этого послужила идея о создании Суперлиги. УЕФА будет рассматривать вариант разделения еврокубков на три дивизиона (Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов). С возможностью понижения и повышения в классе. Если нововведения будут приняты, то вступят в силу с 2027 года. Напомним, с сезона 2024/2025 Лига чемпионов будет разыгрываться по другому формату. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведёт восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своём поле и четыре на чужом. По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке лучших команд. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362130 02.10.2023