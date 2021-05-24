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Марков оценил мужество Лукашенко при операции с посадкой самолета Ryanair

Марков оценил мужество Лукашенко при операции с посадкой самолета Ryanair

Белорусские власти могут задерживать подозреваемых в преступлении, если они находятся на территории страны.

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Валерий Шубакин
Путин, учись у Лукашенко как защищать свою страну.
Oleg Prokopov
Молодца Батька - не все же мелочь из карманов Российских президентов тырить .
А Кудасов
И стоил ли этот пацан Протасевич принудительной посадки иностранного самолёта и мужества Лукашенко? В Вильнюсе бы из рогатки. У него же не было президентской охраны, хотя и с ней не такая уж проблема с концами в воде.
Oleg Prokopov
При таком раскладе , цена возросла бы непомерно.

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