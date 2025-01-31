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Жеребьевка плей-офф ЛЧ. «Реал», «Ман Сити», «Бавария» и другие узнают соперников. Начало – в 14:00

Церемония пройдет в штаб-квартире УЕФА и начнется в 14:00 по московскому времени. В раунде плей-офф, победители которого выйдут в 1/8 финала, возможны следующие пары (первыми указаны несеянные команды, вторыми – сеянные): – «Монако» / «Брест» – «ПСЖ» / «Бенфика».

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