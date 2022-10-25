Постпред Небензя: Россия расценит применение "грязной бомбы" Киевом как ядерный терроризм

Применение Киевом "грязной бомбы" Россия будет считать актом ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи на имя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, пишет РИА Новости.
Применение Киевом "грязной бомбы" Россия будет считать актом ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи на имя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, пишет РИА Новости.
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