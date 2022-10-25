Постпред Небензя: Россия расценит применение "грязной бомбы" Киевом как ядерный терроризм

Применение Киевом "грязной бомбы" Россия будет считать актом ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи на имя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, пишет РИА Новости.