Споры о том, допустимы ли ежедневные тренировки, ведутся даже среди специалистов. Врач-кинезиолог, автор курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин в беседе с «Чемпионатом» объяснил, что ответ зависит от нагрузки, интенсивности и восстановления.
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