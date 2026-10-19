Споры о том, допустимы ли ежедневные тренировки, ведутся даже среди специалистов. Врач-кинезиолог, автор курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин в беседе с «Чемпионатом» объяснил, что ответ зависит от нагрузки, интенсивности и восстановления.