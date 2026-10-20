Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/РИА НовостиРоссийской стороне важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине вел легитимный представитель украинской власти.
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