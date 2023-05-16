Военное обозрение

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Польша увеличивает производство артиллерийских снарядов крупных калибров на фоне конфликта на Украине и «угрозы с Востока»

Польша увеличивает производство артиллерийских снарядов крупных калибров на фоне конфликта на Украине и «угрозы с Востока»

Польша увеличивает производство боеприпасов, в первую очередь артиллерийских, в Минобороны республики приняли решение в срочном порядке в разы увеличить имеющиеся в арсеналах запасы.

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