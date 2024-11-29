В России сравнили дисквалификации экс-первой ракетки мира и Валиевой за допинг

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сравнил дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и экс-первой ракетки мира Иги Швентек, уличенных в применении триметазидина.
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