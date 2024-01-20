«Спою при условии…» — Полина Гагарина устроила скандал на шоу «Голос»

Начались съёмки 12-го сезона культовой программы на «Первом» канале «Голос». Первый съёмочный день завершился неожиданно для всех членов съёмочной команды – Полина Гагарина устроила скандал на шоу и повергла в шок присутствующих.
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