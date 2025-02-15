В семи аэропортах России ввели план «Ковер». По предварительным данным, меры предприняли в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над областями, передает Telegram-канал Shot.
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