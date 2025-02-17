Россиян предупредили о штрафах за старые газовые плиты

С текущего года в России применяются более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования в домах, поэтому владельцам жилья необходимо следить за состоянием газовых плит, в противном случае им грозит штраф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии