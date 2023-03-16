Болтон: Россия смогла предотвратить ответ на украинский конфликт со стороны США

Властям России удалось предотвратить ответ со стороны США и НАТО на украинский кризис. Такое мнение высказал экс-помощник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal.
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