Нервные заявления Таджикистана теперь понятны

В том, как изменения российского законодательства в части миграции повлияли на мнение властей других стран и как это может отразиться на мировой безопасности, разбираемся вместе с экспертами в новом выпуске программы "Мы в курсе" с Еленой Афониной.
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