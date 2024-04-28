Вашингтон – Рейнджерс: прогноз на четвертый матч 29 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1,5), ТБ 5,5 Счет в серии 0 – 3 (1 : 4, 3 : 4, 1 : 3) Угадывайте счет матчей и получайте бонусы С огромной долей вероятности можно говорить, что команды сыграют в Вашингтоне четвертый и последний матч в серии.
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