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Луис Энрике — о поражении от «Монако»: «ПСЖ» однозначно заслуживал победы. Я доволен увиденным»

Луис Энрике — о поражении от «Монако»: «ПСЖ» однозначно заслуживал победы. Я доволен увиденным»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал домашнее поражение от «Монако» (1:2) в 3-м туре Лиги 1.

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