Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Мария
    Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибзди...В офисе Зеленског...
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Министр обороны США «уничтожил» Хиллари Клинтон одним фото

Министр обороны США «уничтожил» Хиллари Клинтон одним фото

Автор портала PJ Media Мэтт Моргулис рассказал, что главе Пентагона Питу Хегсету удалось «уничтожить» экс-главу Госдепартамента, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии.

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