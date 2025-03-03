Министр обороны США «уничтожил» Хиллари Клинтон одним фото

Автор портала PJ Media Мэтт Моргулис рассказал, что главе Пентагона Питу Хегсету удалось «уничтожить» экс-главу Госдепартамента, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии.
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