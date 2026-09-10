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Евродепутат заявил об истощении ресурсов Европы для Киева

Евродепутат заявил об истощении ресурсов Европы для Киева

Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что Европа испытывает нехватку вооружений и денег для продолжения поставок Украине, а потребности Киева кажутся безграничными.

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