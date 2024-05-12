Прогулка по Арбатским переулкам

Большой Лёвшинский - Пречистенский - Лопухинский - Всеволожский переулки По Арбатским переулкам можно гулять бесконечно и всегда найдется что-то интересное Прогулку я начала от перекрестка Смоленского бульвара с Большом Левшинским переулком.
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