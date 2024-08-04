НАТО может ввести в бой сотни F-16. Если так, то придётся бить по Польше и Румынии

Natalija Osminina

В США сейчас столько кланов, и каждый из них борется за передел Европы и Украины, причем по СВОИМ ЛИЧНЫМ планам, что мама не горюй. И что интересно, шанс, что Россия может тюкнуть Цирконами по Европе есть у обоих конкурентов на престол- и у Байдена и у Трампа. Байден грезит полным экономическим уничтожением Европы, как конкурента, желательно руками Москвы. Украину же она исправно уничтожает)) То есть Байден надеется, что кинет Европу в бой с Россией. А Трамп в союзе с Борисом Джонсоном, хотят простого ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ Европы и превращения его в свой рынок. То есть хотят, чтобы ЕС развалился, вернее Брюссель, и Европа переподчинилась вместо него -Лондону. Но опять же этим идиотам не живется спокойно- разрабатывают планы теракта по Калининграду. Чтобы объединить всю Восточную Пруссию под американо-английскую юрисдикцию.