НАТО может ввести в бой сотни F-16. Если так, то придётся бить по Польше и Румынии

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    Тоже как то не скоалывается((( и не смешно! У них там так все плохо, пьют бесспросвпно, стреляют, Друг в друга, кувыр...Старая и вечно пь...
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Комментарии
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АА
Архип Архипов
Эт точно!
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14 час.
Александр Николаевич
Забыли идиоты Корею и Вьетнам, но не совсем. Предлагают уничтожать всю восточную Европу...!?
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14 час.
Natalija Osminina
В США сейчас столько кланов, и каждый из них борется за передел Европы и Украины, причем по СВОИМ ЛИЧНЫМ планам, что мама не горюй.  И что интересно, шанс, что Россия может тюкнуть Цирконами по Европе  есть у обоих  конкурентов на престол- и у Байдена и у Трампа.  Байден грезит полным экономическим уничтожением Европы, как конкурента, желательно руками Москвы. Украину же она исправно уничтожает)) То есть Байден надеется, что кинет Европу в бой с Россией. А Трамп в союзе с  Борисом Джонсоном, хотят простого ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ Европы и превращения его в свой рынок. То есть хотят, чтобы ЕС развалился, вернее Брюссель, и Европа переподчинилась вместо  него -Лондону.  Но опять же этим идиотам не живется спокойно- разрабатывают планы теракта по Калининграду. Чтобы объединить всю  Восточную Пруссию под американо-английскую юрисдикцию.
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13 час.

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