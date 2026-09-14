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FiNE NEWS

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На севере Москвы мошенники похитили у семьи более 33 млн рублей при псевдообыске

В Москве группа мошенников организовала псевдообыск в квартире на севере города, в результате чего была похищена крупная сумма денег, наручные часы и драгоценности общей стоимостью более 33 миллионов рублей.

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