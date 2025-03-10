Овечкин не собирается оставаться в США и планирует вернуться в "Динамо"

Global Look Press / Stupnikov Alexander / spartak.com Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское "Динамо".
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