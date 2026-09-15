😡Мошенники предлагают россиянам записаться на прививку от гриппа Аферисты рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или "Госуслуг" с предложением "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 "без очередей" или "забронировать импортную вакцину".