😡Мошенники предлагают россиянам записаться на прививку от гриппа Аферисты рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или "Госуслуг" с предложением "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 "без очередей" или "забронировать импортную вакцину".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым