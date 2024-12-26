В Нижнем Новгороде представили фасад будущей Ледовой арены

В Нижнем Новгороде прошла презентация фасада нового спортивного объекта. Филиал Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) — «Искусство ХХ века» совместно с АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области», Институтом развития городской среды Нижегородской области и архитектором Михаилом Масловым подготовили тематическую «выставку одной картины», посвященную презентации фасада Ледовой арены.