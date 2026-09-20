Big Oil Backs Mazama's $135 Million Bet On Superhot Geothermal Mazama Energy announced $135 million in new capital with an oversubscribed Series B that included ConocoPhillips and Shell Ventures.
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