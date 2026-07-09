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NYC Tower Owner Prepares To Rebuild 15 Floors After I-Beam Failure

NYC Tower Owner Prepares To Rebuild 15 Floors After I-Beam Failure

NYC Tower Owner Prepares To Rebuild 15 Floors After I-Beam Failure Fears of a possible collapse at a condo tower under construction near Grand Central Terminal had abated by the end of the week, but the incident only signals the massive engineering challenges tied to Manhattan's office-to-apartment conversion boom.

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