NYC Tower Owner Prepares To Rebuild 15 Floors After I-Beam Failure Fears of a possible collapse at a condo tower under construction near Grand Central Terminal had abated by the end of the week, but the incident only signals the massive engineering challenges tied to Manhattan's office-to-apartment conversion boom.
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