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Русская весна

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  • Светлана Зуева
    На фуй,убить всех хохлов,до последнего,чтоб нам не было возни с ними после того,как возьмем всю руину!!!Госдеп США поддер...
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Армия России сжигает колонны техники ВСУ на Курском фронте (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России сжигает колонны техники ВСУ на Курском фронте (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России сжигает колонны техники ВСУ, которые сегодня пытаются идти в наступление на Курском фронте.

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