«Врут, как и всегда»: Захарова уличила во лжи замглавы МИД Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила во лжи заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, который заявил, что представители Киева на переговорах в Стамбуле вели разговор на английском и украинском языках.
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