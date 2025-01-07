Нужно ли бояться метапневмовируса?

Минздрав отмечает, что метапневмовирус является давно известным вирусом без особенного течения. Текущая вспышка сезонная, подобные инфекции, как обычно, более опасны для детей и пожилых и людей со сниженным иммунитетом.
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