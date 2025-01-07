Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    схема отработана --англичанами .это их уши по самое не хочу торчат .Кишинев, Тираспол...
  • Андрей Шишинов
    Я один раз видел, как какая-то мартышка вела машину и при этом ела мороженное из картонного стаканчика. Палочкой!Водителям могут з...
  • Рустик Рыксиев
    Пидоры уходят? СтранноКанадские СМИ пре...

Нужно ли бояться метапневмовируса?

Нужно ли бояться метапневмовируса?

Минздрав отмечает, что метапневмовирус является давно известным вирусом без особенного течения. Текущая вспышка сезонная, подобные инфекции, как обычно, более опасны для детей и пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх