Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    НЕДОЛЮБЛИВАЕТ ЯГУДИН СВОЮ РОДИНУ, ЧТО ЛИ, ВМЕСТЕ С АИФ?Фигурист Ягудин: ...
  • Фил
    Нефиг босиком ходить-босоногий мальчик.Агутину предстоит...
  • Виктор Скопинцев
    О, блин, ещё европейцы выискались! Ничему дураков не учит опыт Украины. Жалко Армению, красивая была странаМирзоян заявил о ...

Солдаты ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией

Солдаты ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией

В больницах и госпиталях среди бойцов Вооруженных сил Украины участились случаи заражения супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам, пишет The Telegraph со ссылкой на данные украинского Центра общественного здравоохранения (UPSC).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх