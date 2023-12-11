Солдаты ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией

В больницах и госпиталях среди бойцов Вооруженных сил Украины участились случаи заражения супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам, пишет The Telegraph со ссылкой на данные украинского Центра общественного здравоохранения (UPSC).
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