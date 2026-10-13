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Спорт и диета

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Как из одного бананового теста приготовить два вида постной выпечки

Как из одного бананового теста приготовить два вида постной выпечки

Есть рецепты, которые становятся настоящим спасением в определённый период. Для меня таким открытием стало простое банановое тесто без яиц и молочных продуктов.

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