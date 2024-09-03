Армия России успешно начала Угледарскую операцию: Карта специальной военной операции на Украине на 3 сентября 2024 года Юлия СоколоваВчера вечером военные корреспонденты сообщили о начале значимого этапа военных действий: российские войска вошли в село Пречистовка, открывая тем самым новую главу в так называемой Угледарской освободительной операции.