Редчайшие радужные облака заметили в небе над Арктикой

Радужные облака / © Ramunė Šapailaitė Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде США (NOAA) сообщила, что это довольно редкое явление происходит, когда облака образуются при чрезвычайно низких температурах (ниже минус 85 градусов Цельсия).