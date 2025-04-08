Лунная угроза с небес: что стоит за вероятным столкновением астероида 2024 YR4 с Луной Ирина ВальковаВ начале 2024 года мир с тревогой обсуждал свежую новость: только что открытый астероид с индексом 2024 YR4 может врезаться в Землю с пугающей вероятностью.